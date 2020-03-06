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Ученые выяснили, что гены человека влияют на выбор между кофе и…
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Ученые выяснили, что гены человека влияют на выбор между кофе и чаем

Ученые уверены, что гены человека влияют на выбор между кофе и чаем для утреннего приема пищи. Результаты исследования, проведенного сотрудниками из Центра интегральных медицинских наук Рикена и Университета Осаки в Японии, опубликованы в научном издании Nature Human Behavior.

Юкинори Окада, старший приглашенный ученый в Riken IMS и профессор Университета Осаки, отметил, что “то, что мы есть, определяет то, что мы едим”. Исследователи изучили генетические данные и предпочтения в еде более 160 тыс. человек в Японии. Все данные были собраны благодаря проекту BioBank Japan, запущенного в 2003 году с целью предоставить доказательства для внедрения персонализированной медицины. Проект собирает ДНК и клиническую информацию, в том числе данные, связанные с образом жизни участников, записанные с помощью интервью и анкет. В итоге были обнаружены генетические связи для 13 диетических привычек, включая потребление алкоголя, а также сложных заболеваний, например, рака и диабета. Ученые выявили влияние ДНК на любовь к кофе, чаю, йогурту, сыру, натто, тофу, рыбе, мясу и овощам. Данные вкусовые предпочтения были разделены на группы, например, некоторые участники эксперимента имели выраженные генетические предпочтения, отвечающие за способность испытывать горький вкус. Основные ингредиенты продуктов тоже имели значение. Шесть маркеров ДНК, связанных с пищей, имели влияние хотя бы на один фенотип заболевания, включая несколько типов рака, а также диабет.

В исследовании, проведенном в 2014 году, была обнаружена форма гена горького рецептора. Его ярко выраженная работа приводила к тому, что люди, которые ощущали сильную горечь, больше любили кофейные напитки. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы объяснить точный баланс между генетической предрасположенностью и волеизъявлением, когда дело доходит до выбора продуктов питания в разных социальных группах.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:54

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