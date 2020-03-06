В Сети появилось видео полета Ми-24 на предельно малой высоте





Как видно из короткого видео, которое недавно было опубликовано на канале Fighterbomber, пилоты сумели опустить вертолет на высоту, которая делает Ми-24 практически незаметным для противника. Так как запись велась с кабины летательного аппарата, это создало иллюзию того, что он фактически касается земли, хотя на самом деле расстояние составляет около 50 метров.Летчики, пилотирующие Ми-24, продемонстрировали свою маневренность возле трассы, что дало возможность водителям проезжающих авто стать свидетелями полета вертолета на предельно малой высоте. После того, как «Крокодил» пролетел по узкому коридору, ограниченному с одной стороны лесом, а с другой – дорогой, испытания были продолжены: проведены боевые стрельбы и отработаны огневые задачи.