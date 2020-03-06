АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая Добрынина

Российская актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая Добрынина. Из-за худобы звезды телесериала «Сваты» поклонники решили, что он «точно не здоров».
Актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая Добрынина

56-летний заслуженный артист России в конце 80-х годов прошлого века регулярно играл в спектаклях знаменитых режиссеров-постановщиков. Также он успел сняться в 132-х кинокартинах и стать одним из самых успешных актеров страны. Однако несколько недель назад поклонники сильно обеспокоились состоянием здоровья Николая Добрынина, из-за его внешнего вида.

Актриса Регина Мянник решила успокоить фанатов и рассказала, что она думает по этому поводу. «Он всегда был такой, сколько я с ним играю в театре и в кино. Я никакой особой худобы не вижу», - сообщила коллега Николая Добрынина. Она уверена, что артист не страдает от тяжелой болезни и нормально себя чувствует. В другом случае «он обязательно бы об этом сообщил, хотя бы друзьям».

После комментария актрисы поклонники предположили, что, возможно, изможденный вид Николая Добрынина можно объяснить напряженным графиком постоянных съемок. Как известно, актер продолжает играть в спектаклях и одновременно сниматься в новых теле-проектах.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Доктор Александр Мясников озвучил необходимое количество калорий в…
Дмитрий Шепелев отметил свое внешнее сходство с Джастином…
NASA опубликовало снимок «дьявольских рогов» во время восхода Солнца в Персидском…
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы в…
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
Genesis рассекретил дизайн нового…
«Копия мама»: Иван Охлобыстин поздравил своего старшего сына Василия с…
Дарина Эрвин показала развратное фото с Александром…
В Сети появилось видео полета Ми-24 на предельно малой…
Российские ученые разработали не позволяющую уснуть за рулем…
В Омске 5-летняя девочка подверглась насилию со стороны фотографа в детском…
Названы главные преимущества флагмана Oppo Find…
Актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая…
Юрий Шатунов уличил Разина в исполнении песен «Ласкового мая» под…
Экспертное мнение: Женщины-начальники старше сорока лет умнее…
Медики рассказали о способах защиты от коронавируса во время…
В МТС стартовали продажи умного браслета Honor Band…
Из классической версии MINI сделали Lotus из фильма о Джеймсе…
Ученый заявил, что жизнь во Вселенной существует за чертой…
В Москве отец больного ребенка сломал нос фельдшеру скорой…
«Алкоголизм и несчастный случай»: Друзья актера не верят официальной версии смерти Андрея…
Ученые выяснили, что гены человека влияют на выбор между кофе и…
«Это лучше, чем секс»: Нетиевский рассказал, почему перестал катать подругу на…
«Снимать маски пока рано»: Вирусолог Чжан Боли сделал свой прогноз о распространении…
Экономист рассказал о перспективах укрепления…
«Пенсия. Отдыхаю как могу»: Лера Кудрявцева показала свою красоту «как…
Эксперты рассказали о малоизвестном пляжном кабриолете на базе…
Названы способы развить уверенность в себе при чувстве собственной…
Просмотреть все новости