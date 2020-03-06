Актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая Добрынина





56-летний заслуженный артист России в конце 80-х годов прошлого века регулярно играл в спектаклях знаменитых режиссеров-постановщиков. Также он успел сняться в 132-х кинокартинах и стать одним из самых успешных актеров страны. Однако несколько недель назад поклонники сильно обеспокоились состоянием здоровья Николая Добрынина, из-за его внешнего вида.Актриса Регина Мянник решила успокоить фанатов и рассказала, что она думает по этому поводу., - сообщила коллега Николая Добрынина. Она уверена, что артист не страдает от тяжелой болезни и нормально себя чувствует. В другом случае «он обязательно бы об этом сообщил, хотя бы друзьям».После комментария актрисы поклонники предположили, что, возможно, изможденный вид Николая Добрынина можно объяснить напряженным графиком постоянных съемок. Как известно, актер продолжает играть в спектаклях и одновременно сниматься в новых теле-проектах.