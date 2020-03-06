Российские ученые разработали не позволяющую уснуть за рулем систему





Каждый желающий может загрузить бесплатное дополнение DriveSafely на свой смартфон с помощью Google Play. После установки следует задействовать камеру гаджета, за счет чего программа начнет собирать информацию о физическом здоровье водителя и его обращении с машиной. Затем приложение передает полученные сведения в облачное хранилище, где они проходят обработку.Как отметили ученые, новая система принесет пользу транспортным компаниям, водителям, а также страховым организациям и агентствам, контролирующих дороги, поскольку в таком случае владельцы легковых авто не уснут за рулем. К тому же, разработку очень просто использовать, ведь для этого всего лишь нужно установить ее на мобильное устройство.