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Российские ученые разработали не позволяющую уснуть за рулем систему

Ученые спроектировали облачную систему, не позволяющую уснуть за рулем, при этом обеспечивая безопасность водителей. Результаты работы размещены в издании IEEE Sensors Journal.
Российские ученые разработали не позволяющую уснуть за рулем систему

Каждый желающий может загрузить бесплатное дополнение DriveSafely на свой смартфон с помощью Google Play. После установки следует задействовать камеру гаджета, за счет чего программа начнет собирать информацию о физическом здоровье водителя и его обращении с машиной. Затем приложение передает полученные сведения в облачное хранилище, где они проходят обработку.

Как отметили ученые, новая система принесет пользу транспортным компаниям, водителям, а также страховым организациям и агентствам, контролирующих дороги, поскольку в таком случае владельцы легковых авто не уснут за рулем. К тому же, разработку очень просто использовать, ведь для этого всего лишь нужно установить ее на мобильное устройство.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:43

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