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Медики рассказали о способах защиты от коронавируса во время авиаперелетов

В издании The Sun появилась статья, в которой зарубежные специалисты рассказали о способах защиты от распространяющегося по миру коронавируса во время авиаперелетов. По словам медиков, нужно пить достаточное количество воды.

Как отметила профессор биоинформатики Вики Стовер Хертцберг, пассажирам без надобности передвигаться во время перелета не стоит. Сотрудник Школы общественного здравоохранения Роллинса, которая работает при Университете Эмори, рассказала, что не нужно прикасаться лишний раз к лицу. Кроме этого, следует запастись водой, так как понижение иммунитета человека ученые связывают именно с обезвоживанием. Также для предотвращения инфицирования коронавирусом нужно самостоятельно протирать плоские поверхности, к которым касается пассажир.

Результаты исследования показали, что люди, которые сидят у иллюминатора, меньше контактируют с потенциальными больными, поэтому риск заражения опасным вирусом гораздо ниже. По словам Дэвида Пауэлла, который является медицинским консультантом и врачом IATA, применять медицинскую маску на борту самолета не стоит. Дело в том, что воздух в салоне проходит через специальные фильтры, которые используются и в операционных. Поэтому, около 99,97% вирусов устраняется, а пассажир с большей вероятностью заразится все-таки через физический контакт. Но если защитная маска оказывается на лице, то менять ее нужно часто.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:16

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