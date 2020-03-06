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«Пенсия. Отдыхаю как могу»: Лера Кудрявцева показала свою красоту «как есть»

Лера Кудрявцева показала свою красоту «как есть», опубликовав оригинальную фотографию в личном блоге Instagram. Учитывая свое недавнее заявление об уходе с «Муз-ТВ», российская телеведущая подписала снимок словами: «Пенсия. Отдыхаю как могу».

48-летняя теле-деятельница и актриса развивается в медиа-сфере с 1995 года и достигла особой популярности, работая на федеральном музыкальном канале. Однако недавно стало известно, что между Лерой Кудрявцевой и директором «Муз-ТВ» произошел конфликт. Как выяснилось, продюсеры ежегодной премии решили заменить супругу хоккеиста Игоря Макарова на Ольгу Бузову в качестве главной ведущей ежегодной музыкальной премии.

Такое неожиданное решение канала Лера Кудрявцева восприняла, как личное оскорбление, и заявила, что «не намерена терпеть подобное унижение со стороны руководства». Незадолго после громкого разбирательства телеведущая опубликовала необычную фотографию в своем блоге с намеком на «пенсию». Хотя искажающий фильтр изменил внешность звезды до неузнаваемости, поклонники отметили, что «красоту невозможно испортить».

По словам Леры Кудрявцевой, сейчас она может «расслабиться» и позволить себе отдохнуть. Кроме того, телеведущая вовсе не жалеет, что ушла с канала, так как последние несколько лет «работала там исключительно для удовольствия».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:30

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