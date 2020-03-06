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Названы способы развить уверенность в себе при чувстве собственной бесполезности

Ученые представили несколько способов, которые помогут развить уверенность в себе при чувстве собственной бесполезности. Согласно исследованию, проведенному Моррисом Розенбергом и Тимоти Дж. Оуэнсом, люди, которые борются с низкой самооценкой, имеют повышенную чувствительность к окружающему их миру.

Низкая самооценка может привести ощущению никчемности, собственной непривлекательности и нежелательности, что приводит к общему снижению качества жизни. Этот тип людей может оказаться в глубокой депрессии из-за единственной неудачи в их жизни. Проблема есть, если человек не способен доверять себе, считая, будто чужое мнение лучше. Он чувствует себя неуверенно в обществе, не умеет высказывать свое мнение, боится вызовов в жизни и ему свойственны приступы паники. Согласно исследованию 2005 года, опубликованному в журнале SAGE, низкая самооценка напрямую связана с агрессией и антиобщественным поведением. Люди, которые борются с низкой самооценкой и чувством бесполезности, также подвержены развитию расстройств пищевого поведения. Особенно среди них распространено эмоциональное переедание. Психологи считают, что хорошая одежда и парфюм существенно повышают самооценку, поэтому нельзя себя в этом ограничивать. Чтобы исправить проблему, можно слушать тяжелую музыку, которая помогает почувствовать себя сильнее, целеустремленнее и даже способна мотивировать. Следует делать больше селфи и прочих фотографий. Полезность этого метода доказана сотрудниками Калифорнийского университета в Ирвине.

Повысить самооценку поможет разговор с самим собой от второго лица. Люди, которые это практикуют, сообщают о более высоком уровне мотивации и уверенности в себе. Нельзя забывать о похвале и позитивных самоутверждениях, которые положительно влияют на нейронные процессы в мозге.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:21

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