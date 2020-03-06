Из классической версии MINI сделали Lotus из фильма о Джеймсе Бонде
Разработчики британской корпорации David Brown Automotive сделали из классической версии MINI хэтчбек Lotus Espirit Turbo. Машину можно увидеть в 12-й части фильма о Джеймсе Бонде «Только для двоих глаз».
Для превращения транспортного средства в уникальный автомобиль специалисты окрасили его кузов в цвет Copper Glow. Накладки для арок колес выполнены в оттенке Fade to Black. Что касается фирменных полос, специалисты нанесли их вручную, за счет применения тона Sahara Gold. За 13-дюймовыми колесами Lotus можно увидеть черные тормозные суппорты. Модель из ленты о Джеймсе Бонде оснастили 3-мя прожекторами и светодиодными фарами, покрыв их глянцевым лаком. Также MINI оборудовали современной мультимедийной системой, а обивка в салоне авто выполнена из кожи Arctic White.
Под капотом усовершенствованного хэтчбека расположился двигатель серии A, выдающий 95 лошадиных сил. В паре с двигателем работает 4-диапазонная МКПП, а до 100 км модель может разогнаться за 10,6 секунды. MINI можно приобрести по минимальной стоимости за 6 млн рублей.
Для превращения транспортного средства в уникальный автомобиль специалисты окрасили его кузов в цвет Copper Glow. Накладки для арок колес выполнены в оттенке Fade to Black. Что касается фирменных полос, специалисты нанесли их вручную, за счет применения тона Sahara Gold. За 13-дюймовыми колесами Lotus можно увидеть черные тормозные суппорты. Модель из ленты о Джеймсе Бонде оснастили 3-мя прожекторами и светодиодными фарами, покрыв их глянцевым лаком. Также MINI оборудовали современной мультимедийной системой, а обивка в салоне авто выполнена из кожи Arctic White.
Под капотом усовершенствованного хэтчбека расположился двигатель серии A, выдающий 95 лошадиных сил. В паре с двигателем работает 4-диапазонная МКПП, а до 100 км модель может разогнаться за 10,6 секунды. MINI можно приобрести по минимальной стоимости за 6 млн рублей.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:10