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Экономист рассказал о перспективах укрепления рубля

Экономист Михаил Коган рассказал о перспективах укрепления рубля. Он отметил, что у национальной валюты есть неплохие шансы улучшить своё положение по отношению к доллару и евро.
Экономист рассказал о перспективах укрепления рубля

По словам руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, для укрепления рубля необходимо соблюсти определённые условия. Положение денежной единицы РФ может улучшиться уже на этой неделе, если оправдаются ожидания от пятничного саммита ОПЕК. Более того, также важны данные отчёта, информирующего о том, как в Соединённых Штатах Америки обстоят дела с занятостью.

Если рассматривать саммит, который пройдёт в столице Австрии, вопрос о степени давления национальной валюты на евро и доллар доверен главе Минэнерго России Александру Новаку. Коган придерживается мнения, что на решение во многом повлияет умение политического деятеля вести переговоры. Наряду с этим, передаёт "Российская газета" слова экономиста, проблем с зарубежным рынком труда возникнуть не должно. Данные компании ADP и индекса деловой активности свидетельствуют о том, что вспышка нового коронавируса несущественно повлияла на занятость американцев.

Как считает сотрудник "Высшей школы управления финансами", бизнесмены вновь будут рисковать, стоимость нефти станет выше, и это поспособствует укреплению рубля.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:36

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