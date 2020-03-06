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Экспертное мнение: Женщины-начальники старше сорока лет умнее мужчин

Эксперты отметили, что женщины-начальники после сорока лет куда более предприимчивые и решительные, чем мужчины, занимающие те же должности. Причиной тому является стереотипность мышления.

Специалисты консалтинговой компании Detech Group провели масштабное исследование, в котором приняли участие 5 000 мужчин и женщин, занимающих руководящие должности. В результате анализ полученных данных показал, что после достижения определенного возраста представительницы слабого пола становятся более предпочтительными кандидатурами на пост начальника.

Основатель и управляющий партнер компании, представляющей услуги в области оценки человеческого потенциала и развития лидерских качеств, Светлана Симоненко отметила, что апогея «успешности» представители обоих полов достигают в 25 лет. После, в период до 40-а, идет медленное снижение интеллектуальных способностей. А вот после достижения четвертого десятка у мужчин спад активности только набирает обороты, тогда как женщины или остаются на том же уровне, либо становятся куда более решительными, предприимчивыми и успешными.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:21

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