Экспертное мнение: Женщины-начальники старше сорока лет умнее мужчин





Специалисты консалтинговой компании Detech Group провели масштабное исследование, в котором приняли участие 5 000 мужчин и женщин, занимающих руководящие должности. В результате анализ полученных данных показал, что после достижения определенного возраста представительницы слабого пола становятся более предпочтительными кандидатурами на пост начальника.Основатель и управляющий партнер компании, представляющей услуги в области оценки человеческого потенциала и развития лидерских качеств, Светлана Симоненко отметила, что апогея «успешности» представители обоих полов достигают в 25 лет. После, в период до 40-а, идет медленное снижение интеллектуальных способностей. А вот после достижения четвертого десятка у мужчин спад активности только набирает обороты, тогда как женщины или остаются на том же уровне, либо становятся куда более решительными, предприимчивыми и успешными.