«Алкоголизм и несчастный случай»: Друзья актера не верят официальной версии смерти Андрея Панина





Заслуженный артист Российской Федерации и неоднократный лауреат государственных премий умер 6-го марта 2013 года. Тело выдающегося актера было обнаружено в 11 утра в одном из московских домов на Балаклавском проспекте на следующий день после смерти. Предварительной причиной гибели была названа большая потеря крови, как следствие тяжелой черепно-мозговой травмы. В тот же день эксперты решили, что Андрей Панин «выпил лишнего» и упал на пол, сильно ударившись головой. Однако после судебно-медицинской экспертизы специалисты предположили версию умышленного убийства, из-за характерных особенностей ран по всему телу.Согласно информации из судмедбюро, лицо актера было полностью разбито, а на правом глазу образовалась выраженная параорбитальная гематома. Более того, на пальцах рук и коленях специалисты заметили ссадины и ушибы, а в открытых ранах нашли осколки стекла. В то же время на месте предполагаемого преступления сотрудники отметили характерный беспорядок и сдвинутую мебель, «будто на Андрея Панина кто-то напал».10 марта 2013 года было открыто уголовное дело по с.111 ч.4 УК РФ, а в январе 2015 года СК прекратило расследование по факту гибели артиста «за отсутствием состава преступления». Геннадий Прусин, Александр Яценко и другие друзья актера до сих пор не верят в «несчастный случай» и убеждены, что настоящая причина смерти – умышленное убийство.