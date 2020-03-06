Юрий Шатунов уличил Разина в исполнении песен «Ласкового мая» под фонограмму

Не так давно в Сети было опубликовано видео с концерта Андрея Разина в Томске, на котором тот поет старые хиты «Ласкового мая» под фонограмму Юрия Шатунова. Реакция бывшего солиста популярной группы на такое поведение экс-менеджера коллектива не заставила себя ждать.Шатунов уже принял участие в нескольких передачах, рассказав о «безобразии», которое творит Андрей Разин, а также дал ряд интервью, поделившись с журналистами своим видением ситуации. По словам певца, он до сих пор не может понять, как создателю студии «Ласковый май» не стыдно выступать под чужую фонограмму. Артист отмечает, что понял бы еще, если бы Разин сделал собственную аранжировку и начал исполнять старые композиции самостоятельно, однако то, что сейчас делает продюсер – это «полный абсурд».Кроме того, Юрий Шатунов также распространяет информацию о неправомерных действиях Разина и при помощи социальных сетей. Певец публикует в Сети видеообращения, решения арбитражных судов и даже иронические стихотворения, посвященные бывшему продюсеру «Ласкового мая». Артист отмечает, что сейчас выяснения отношений с Разиным переместились в юридическую плоскость, и надеется, что «рано или поздно это все разрешится».