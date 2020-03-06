Ученые: Избыточный вес повышает риск развития рака предстательной железы





Согласно статистике, рак предстательной железы стоит на втором месте по распространенности среди мужчин в США. Недавнее исследование показало, что наличие избыточного веса в среднем и зрелом возрасте повышает риск развития данного вида онкологии. Ученые провели анализ 15 крупных исследований, а результаты показали связь между жировой массой и вероятностью развития рака простаты. Проект охватил данные около 830 тыс. пациентов, а у более 50 тыс. из них было диагностировано данное заболевание. В рамках проекта участники раскрыли в опросах свои привычки, стиль жизни, а также вносили данные о рационе и весе. Оказалось, что превышающий здоровый индекс массы тела в возрасте 50-64 лет был связан с наибольшей угрозой развития рака предстательной железы.Ученые также пришли к выводу, что в группу риска попадали граждане, у которых увеличивалась окружность талии. Медики подчеркнули, что здоровое питание и физические упражнения помогут сохранить здоровье и значительно уменьшить вероятность возникновения недуга.