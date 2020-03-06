«Снимать маски пока рано»: Вирусолог Чжан Боли сделал свой прогноз о распространении COVID-2019





Согласно официальным статистическим данным, к концу февраля в большинстве населенных регионах Китая удалось справиться и остановить эпидемию смертельного вируса. Исключениями являются города Хубэй и Ухань, которые тоже взяты под контроль, однако максимальное «очищение» от COVID-2019 ожидается в течение ближайших недель, до начала апреля 2020 года.Несмотря на положительную динамику, Чжан Боли порекомендовал «не снимать маски» до середины весны. По словам вирусолога, прежде всего, необходимо ориентироваться на обстановку в столице Китая и в остальных регионах, в которых распространение вируса еще не остановлено. Кроме того, он отметил, что за пределами КНР ситуация с COVID-2019 не взята под контроль, потому не стоит забывать о высокой вероятности «второй волны» эпидемии из-за «привозных случаев».На данный момент, 6 марта 2020 года, на территории Китая зафиксировано 145 новых зараженных пациентов и 1740 – абсолютно выздоровевших.