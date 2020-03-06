АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, что гены человека влияют на выбор между кофе и…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

«Снимать маски пока рано»: Вирусолог Чжан Боли сделал свой прогноз о распространении COVID-2019

Китайский вирусолог Чжан Боли сделал свой прогноз о распространении COVID-2019. По мнению эксперта, «снимать медицинские, защищающие маски от коронавируса, пока рано».
«Снимать маски пока рано»: Вирусолог Чжан Боли сделал свой прогноз о распространении COVID-2019

Согласно официальным статистическим данным, к концу февраля в большинстве населенных регионах Китая удалось справиться и остановить эпидемию смертельного вируса. Исключениями являются города Хубэй и Ухань, которые тоже взяты под контроль, однако максимальное «очищение» от COVID-2019 ожидается в течение ближайших недель, до начала апреля 2020 года.

Несмотря на положительную динамику, Чжан Боли порекомендовал «не снимать маски» до середины весны. По словам вирусолога, прежде всего, необходимо ориентироваться на обстановку в столице Китая и в остальных регионах, в которых распространение вируса еще не остановлено. Кроме того, он отметил, что за пределами КНР ситуация с COVID-2019 не взята под контроль, потому не стоит забывать о высокой вероятности «второй волны» эпидемии из-за «привозных случаев».

На данный момент, 6 марта 2020 года, на территории Китая зафиксировано 145 новых зараженных пациентов и 1740 – абсолютно выздоровевших.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Алкоголизм и несчастный случай»: Друзья актера не верят официальной версии смерти Андрея…
Ученые выяснили, что гены человека влияют на выбор между кофе и…
«Это лучше, чем секс»: Нетиевский рассказал, почему перестал катать подругу на…
«Снимать маски пока рано»: Вирусолог Чжан Боли сделал свой прогноз о распространении…
Экономист рассказал о перспективах укрепления…
«Пенсия. Отдыхаю как могу»: Лера Кудрявцева показала свою красоту «как…
Эксперты рассказали о малоизвестном пляжном кабриолете на базе…
Названы способы развить уверенность в себе при чувстве собственной…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина сняла обручальное…
iPhone 12 Pro не получит перископную камеру из-за конфликта с системой Face…
Инсайдер опубликовал первые изображения очков дополненной реальности…
Элизабет Херли рассказала, как сохранить грудь упругой после 50…
Московская продавщица исчезла после ошибочного начисления двух миллионов…
Алеся Кафельникова призналась, что общение с отцом доводило ее до нервного…
Ученые: Избыточный вес повышает риск развития рака предстательной…
Эксперт рассказала об альтернативном способе подарить духи на 8…
Автомобили Renault в России смогут обновляться автоматически с помощью системы…
Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины…
«Потому что Шена»: Дочь певицы Валерии сменила имя в…
Компания Jaguar готовит новую генерацию версии…
Иосиф Пригожин раскритиковал ношение звездами украшенных медицинских масок: "Пир во время…
Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих…
В Колумбии мать двоих детей умерла после лазерной…
«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет…
Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше…
В марте дилеры смогут ставить автомобили на…
Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех…
Начались реализации топовой версии Redmi K30 5G за 415…
Просмотреть все новости