В МТС стартовали продажи умного браслета Honor Band 5i





Как известно, аксессуар может следить за пульсом, а также поддерживать несколько спортивных режимов или управлять музыкальными композициями на смартфоне. Фитнес-браслет защищен от влаги, что позволяет ему работать даже после погружения на 50-метровую глубину. К примеру, девайс часто используют во время тренировки в бассейне.Honor Band 5i имеет цветной 0,95-дюймовый экран, также его легко подключать к разъему USB напрямую для будущей зарядки. Емкая батарея позволяет гаджету работать в течение недели автономной работы. Стоимость устройство составляет 69 рублей: покупка в рассрочку на 12 месяцев также возможна. В таком случае ежемесячный платеж составит чуть более 6 рублей.