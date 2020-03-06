В МТС стартовали продажи умного браслета Honor Band 5i
В интернет-магазинах и салонах МТС начались реализации фитнес-браслетов Honor Band 5i. Устройство можно купить и в рассрочку, и единым платежом.
Как известно, аксессуар может следить за пульсом, а также поддерживать несколько спортивных режимов или управлять музыкальными композициями на смартфоне. Фитнес-браслет защищен от влаги, что позволяет ему работать даже после погружения на 50-метровую глубину. К примеру, девайс часто используют во время тренировки в бассейне.
Honor Band 5i имеет цветной 0,95-дюймовый экран, также его легко подключать к разъему USB напрямую для будущей зарядки. Емкая батарея позволяет гаджету работать в течение недели автономной работы. Стоимость устройство составляет 69 рублей: покупка в рассрочку на 12 месяцев также возможна. В таком случае ежемесячный платеж составит чуть более 6 рублей.
Как известно, аксессуар может следить за пульсом, а также поддерживать несколько спортивных режимов или управлять музыкальными композициями на смартфоне. Фитнес-браслет защищен от влаги, что позволяет ему работать даже после погружения на 50-метровую глубину. К примеру, девайс часто используют во время тренировки в бассейне.
Honor Band 5i имеет цветной 0,95-дюймовый экран, также его легко подключать к разъему USB напрямую для будущей зарядки. Емкая батарея позволяет гаджету работать в течение недели автономной работы. Стоимость устройство составляет 69 рублей: покупка в рассрочку на 12 месяцев также возможна. В таком случае ежемесячный платеж составит чуть более 6 рублей.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:14