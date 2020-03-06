Эксперты рассказали о малоизвестном пляжном кабриолете на базе УАЗ





Уникальный пляжный кабриолет Jump создан в 1990-х годах в количестве 6 штук, а первая модель была представлена на Московском автосалоне в 1999 году. Эта модификация отличалась мотором V8 от “Чайки” и представляла до этого несуществующий класс off-roadster. Производитель объяснил свой выбор тем, что машина находилась между спорткаром и внедорожником по своим характеристикам. В свое время новинка имела оригинальное решение конструкции крыши и дверей, что являлось необходимостью для превращения из всесезонного внедорожника в пляжный кабриолет. Недостатки первой модели были учтены во второй модификации, которая оснащалась двигателем ЗМЗ-4062 и шасси от УАЗ-31512-10.Последние четыре версии Jump были дополнены электроникой, а шестая модель могла участвовать в гонках off-road.