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«Это лучше, чем секс»: Нетиевский рассказал, почему перестал катать подругу на мотоцикле

Сергей Нетиевский рассказал, почему перестал катать одну из подруг на своем мотоцикле. Артиста по какой-то причине задели слова девушки «это лучше, чем секс».
«Это лучше, чем секс»: Нетиевский рассказал, почему перестал катать подругу на мотоцикле

Бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский стал гостем радиопередачи «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», в котором поделился некоторыми подробностями личной жизни и рассказал о своих хобби. Как оказалось, актер является ярым мотоциклистом. Он с нетерпением ждет начала сезона, чтобы достать свой байк и прокатиться по улицам столицы.

С любимым мотоциклом у Нетиевского также связано множество разных историй, среди которых не только веселые. Так, с Аллой Довлатовой артист поделился воспоминаниями о том, как однажды покатал на «железном коне» свою подругу, после чего она констатировала, что «это лучше, чем секс». Подобные слова не на шутку задели знаменитость, и он на некоторое время даже перестал подвозить знакомую. Однако со временем обида прошла, и Нетиевский теперь вспоминает эту историю с улыбкой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:50

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