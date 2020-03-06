Ученый заявил, что жизнь во Вселенной существует за чертой видимости
Японский исследователь Томонори Тотани считает, что жизнь во Вселенной существует, однако за пределами человеческой видимости. Более того, этот процесс, вероятно, формируется самопроизвольно.
После общего анализа космологической и биологической моделей астроном сделал вывод, что жизнь возникает благодаря абиогенезу. Таким образом, различные разумные расы могут жить во многих мирах. Таким образом, поиск другой инопланетной цивилизации начинается с учетом знакомых человеку характеристик. Среди главных компонентов – обязательное присутствие РНК. Речь идёт о полимере, который имеет в своем составе химическую цепь. В целом, для зарождения жизни необходима РНК длиной не менее 40 нуклеотидов.
Модель Вселенной показывает около более 9,5 секстиллитов звезд, содержащихся в исследуемом космическом пространстве, а этого хватит лишь на создание двадцатинуклеотидного РНК. Хотя это и небольшой показатель, необходимо помнить: во Вселенной имеется огромное количество звезд. Поэтому, жизнь должна существовать и в других галактиках, подытожил ученый.
После общего анализа космологической и биологической моделей астроном сделал вывод, что жизнь возникает благодаря абиогенезу. Таким образом, различные разумные расы могут жить во многих мирах. Таким образом, поиск другой инопланетной цивилизации начинается с учетом знакомых человеку характеристик. Среди главных компонентов – обязательное присутствие РНК. Речь идёт о полимере, который имеет в своем составе химическую цепь. В целом, для зарождения жизни необходима РНК длиной не менее 40 нуклеотидов.
Модель Вселенной показывает около более 9,5 секстиллитов звезд, содержащихся в исследуемом космическом пространстве, а этого хватит лишь на создание двадцатинуклеотидного РНК. Хотя это и небольшой показатель, необходимо помнить: во Вселенной имеется огромное количество звезд. Поэтому, жизнь должна существовать и в других галактиках, подытожил ученый.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:03