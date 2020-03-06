Ученый заявил, что жизнь во Вселенной существует за чертой видимости





После общего анализа космологической и биологической моделей астроном сделал вывод, что жизнь возникает благодаря абиогенезу. Таким образом, различные разумные расы могут жить во многих мирах. Таким образом, поиск другой инопланетной цивилизации начинается с учетом знакомых человеку характеристик. Среди главных компонентов – обязательное присутствие РНК. Речь идёт о полимере, который имеет в своем составе химическую цепь. В целом, для зарождения жизни необходима РНК длиной не менее 40 нуклеотидов.Модель Вселенной показывает около более 9,5 секстиллитов звезд, содержащихся в исследуемом космическом пространстве, а этого хватит лишь на создание двадцатинуклеотидного РНК. Хотя это и небольшой показатель, необходимо помнить: во Вселенной имеется огромное количество звезд. Поэтому, жизнь должна существовать и в других галактиках, подытожил ученый.