Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина сняла обручальное кольцо





Ксения Бородина часто говорила, обручальное кольцо на пальце - это способ сообщить мужчинам, что сердце дамы занято, и не стоит совершать попыток его завоевать. Но как предполагают подписчики, в последнее время ведущая сама перестала сопротивляться вниманию мужчин, так как обручальное кольцо, которое дарил ей Курбан Омаров в знак их общей любви и верности, перестало украшать палец Ксении.Хотя, возможно, этот факт связан с тем, что Бородина сменила свой имидж. Она изменила фасон стрижки и начала носить мини. По её словам, когда наступает весна, всем начинает хотеться любви и тепла.Подписчики звезды уверены, отсутствие обручального кольца на пальце Ксении вовсе не является поводом предполагать развод с Курбаном Омаровым, ведь подобные слухи ходили уже два года назад и оказались газетной уткой, раздутой паникерами.