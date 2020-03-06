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Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина сняла обручальное кольцо

Еще совсем недавно ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина утверждала, что состоящая в браке женщина обязана носить своё обручальное кольцо. С недавнего времени подписчики телезвезды перестали видеть на её пальцы это украшение.
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина сняла обручальное кольцо

Ксения Бородина часто говорила, обручальное кольцо на пальце - это способ сообщить мужчинам, что сердце дамы занято, и не стоит совершать попыток его завоевать. Но как предполагают подписчики, в последнее время ведущая сама перестала сопротивляться вниманию мужчин, так как обручальное кольцо, которое дарил ей Курбан Омаров в знак их общей любви и верности, перестало украшать палец Ксении.

Хотя, возможно, этот факт связан с тем, что Бородина сменила свой имидж. Она изменила фасон стрижки и начала носить мини. По её словам, когда наступает весна, всем начинает хотеться любви и тепла.

Подписчики звезды уверены, отсутствие обручального кольца на пальце Ксении вовсе не является поводом предполагать развод с Курбаном Омаровым, ведь подобные слухи ходили уже два года назад и оказались газетной уткой, раздутой паникерами.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:15

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