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Элизабет Херли рассказала, как сохранить грудь упругой после 50 лет

Британская знаменитость Элизабет Херли рассказала, как сохранить грудь упругой в 54 года. Поклонники хвалят звезду за выдающиеся формы, которые она сохранила несмотря на возраст.

Элизабет Херли часто демонстрирует в социальных сетях свою фигуру, в частности, делает акцент на грудь, а поклонники осыпают звезду комплиментами, расхваливая сексуальные формы. Многие считают, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет. Она получает высокие оценки за привлекательность собственного бюста, а также ее называют единственной среди мировых знаменитостей 50+, которая успешно носит глубокое декольте. В программе T-Zone на YouTube Элизабет Херли посоветовала носить бюстгальтер постоянно, чтобы поддерживать грудь, а ночью выбирать мягкие модели. При этом актриса не занимается спортом, но ведет активный образ жизни, например, танцует и много ходит пешком.

Надевая платья с глубоким вырезом она поддерживает грудь с помощью скотча, который всегда носит при себе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:51

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