Элизабет Херли рассказала, как сохранить грудь упругой после 50 лет





Элизабет Херли часто демонстрирует в социальных сетях свою фигуру, в частности, делает акцент на грудь, а поклонники осыпают звезду комплиментами, расхваливая сексуальные формы. Многие считают, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет. Она получает высокие оценки за привлекательность собственного бюста, а также ее называют единственной среди мировых знаменитостей 50+, которая успешно носит глубокое декольте. В программе T-Zone на YouTube Элизабет Херли посоветовала носить бюстгальтер постоянно, чтобы поддерживать грудь, а ночью выбирать мягкие модели. При этом актриса не занимается спортом, но ведет активный образ жизни, например, танцует и много ходит пешком.Надевая платья с глубоким вырезом она поддерживает грудь с помощью скотча, который всегда носит при себе.