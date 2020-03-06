Инсайдер опубликовал первые изображения очков дополненной реальности Xiaomi
Зарубежный инсайдер _the_tech_guy поделился на своем аккаунте в соцсети Twitter патентными изображениями нового девайса, разрабатываемого на данный момент специалистами Xiaomi. Как оказалось, китайская корпорация работает над гарнитурой дополненной реальности, соединенной через гибкий кабель с дополнительными модулями.
Модуль, вероятнее всего, состоит из основной аппаратной начинки: процессора, оперативной и постоянной памяти, а также различных датчиков. Судя по кнопкам «+» и «-» на корпусе, девайс оснастят динамиками. Есть и еще одна кнопка, однако о её назначении пока ничего неизвестно.
Согласно прогнозам аналитиков, очкам и гарнитуре дополненной реальности вполне по силам стать «двигателем» настоящей революции в индустрии, заняв такую же высокую нишу, как и ныне популярные смартфоны.
Модуль, вероятнее всего, состоит из основной аппаратной начинки: процессора, оперативной и постоянной памяти, а также различных датчиков. Судя по кнопкам «+» и «-» на корпусе, девайс оснастят динамиками. Есть и еще одна кнопка, однако о её назначении пока ничего неизвестно.
Согласно прогнозам аналитиков, очкам и гарнитуре дополненной реальности вполне по силам стать «двигателем» настоящей революции в индустрии, заняв такую же высокую нишу, как и ныне популярные смартфоны.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:00