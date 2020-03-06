Алеся Кафельникова призналась, что общение с отцом доводило ее до нервного срыва





Недавно теннисист рассказал о проблемах в общении с дочерью, а также выразил мнение, что Москва и ее окружение негативно влияют на характер Алеси Кафельниковой. Модель, в свою очередь, отметила, что долго пыталась наладить связь с отцом, но каждый раз общение с ним доводило ее до нервного срыва. Ей было неприятно смотреть, как спортсмен “играет на публику”, а дома упрекает ее в отсутствии денег и затевает скандалы по поводу работы. Теперь она уверена, что таким образом он повышал свой статус.Модель отрицает слухи о том, что проходила кастинги в нетрезвом виде, а также уверяет, что Евгений Кафельников хочет пройти тест на отцовство и выдать ее замуж. Алесе Кафельниковой неприятно жить в квартире, где руководит всем новая избранница отца, немногим старше ее самой.