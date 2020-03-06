Московская продавщица исчезла после ошибочного начисления двух миллионов рублей





В пресс-службе проинформировали, что 5 марта к правоохранительным органам обратилась представитель организации и рассказала о женщине, ставшей минувшей осенью заведующей отдела с молодёжной и детской одеждой. Её ежемесячная заработная плата составляла 23 000 рублей, тем не менее, из-за допущенной ошибки в счетах в качестве аванса она получила почти два миллиона рублей.После ошибочного начисления финансов, случившегося в ноябре, продавщица так и не вышла на связь, и не вернула полученную сумму денег. Как передаёт агентство городских новостей "Москва", на данный момент сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел РФ заняты выяснением обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного разбирательства.