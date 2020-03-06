Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих детей





Давид Манукян рассказал, что и представить себе не мог, что когда-то будет встречаться с Ольгой Бузовой. Однако познакомившись с девушкой вживую, она его по-настоящему заинтересовала. Более того, молодой человек не смог уйти сразу после съемок клипа «Лайкер» со съемочной площадки, а еще долго наблюдал за тем, как работает Ольга.Чувства между влюбленными завязались в тот период, когда шли съемки проекта «План Б». Давид Манукян сделал все, чтобы его возлюбленная была рядом с ним. Сейчас влюбленные живут вместе. Ко всему, Давид Манукян утверждает, что мамой своих будущих детей хочет видеть именно ведущую проекта «Дом-2» Ольгу Бузову.Кроме того, выяснилось, что своей датой пара Давид Манукян и Ольга Бузова считают 7 февраля 2019 года, ведь именно в этот день они увидели друг друга на съемках. Сейчас, несмотря на плотные графики, они находят время для себя и уже задумываются о семье.