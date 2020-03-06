АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих детей

Во время своего интервью Давид Манукян раскрыл много подробностей, которые касаются его отношений с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Бузовой. Оказалось, что парень видит возлюбленную матерью своих детей.
Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих детей

Давид Манукян рассказал, что и представить себе не мог, что когда-то будет встречаться с Ольгой Бузовой. Однако познакомившись с девушкой вживую, она его по-настоящему заинтересовала. Более того, молодой человек не смог уйти сразу после съемок клипа «Лайкер» со съемочной площадки, а еще долго наблюдал за тем, как работает Ольга.

Чувства между влюбленными завязались в тот период, когда шли съемки проекта «План Б». Давид Манукян сделал все, чтобы его возлюбленная была рядом с ним. Сейчас влюбленные живут вместе. Ко всему, Давид Манукян утверждает, что мамой своих будущих детей хочет видеть именно ведущую проекта «Дом-2» Ольгу Бузову.

Кроме того, выяснилось, что своей датой пара Давид Манукян и Ольга Бузова считают 7 февраля 2019 года, ведь именно в этот день они увидели друг друга на съемках. Сейчас, несмотря на плотные графики, они находят время для себя и уже задумываются о семье.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова призналась, что общение с отцом доводило ее до нервного…
Ученые: Избыточный вес повышает риск развития рака предстательной…
Эксперт рассказала об альтернативном способе подарить духи на 8…
Автомобили Renault в России смогут обновляться автоматически с помощью системы…
Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины…
«Потому что Шена»: Дочь певицы Валерии сменила имя в…
Компания Jaguar готовит новую генерацию версии…
Иосиф Пригожин раскритиковал ношение звездами украшенных медицинских масок: "Пир во время…
Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих…
В Колумбии мать двоих детей умерла после лазерной…
«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет…
Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше…
В марте дилеры смогут ставить автомобили на…
Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех…
Начались реализации топовой версии Redmi K30 5G за 415…
«Валим домой»: После пьяной выходки Джигана Оксана Самойлова захотела вернуться в…
Симон Осиашвили раскрыл подробности расставания со Светланой Лазаревой: "Никогда не хотел…
В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна 20-го…
ASUS запустила акцию к Международному женскому дню для покупателей…
Подороже и подешевле: Мужчины часто покупают на 8 марта два…
Антон Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам в…
«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном…
"Заряженный" хэтчбек Toyota GR Yaris дебютировал на…
Екатерина Гордон подала заявление на бывшего супруга Сергея…
Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8…
Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него…
Любовь Успенская примерила смелый образ в белом…
В Сети показали готовящийся к выходу смартфон Oppo Find…
Просмотреть все новости