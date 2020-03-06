iPhone 12 Pro не получит перископную камеру из-за конфликта с системой Face ID





Камера будет полагаться на цифровой зум, поскольку у перископной камеры возникает конфликт с фронтальной из-за системы распознавания лиц Face ID. По-видимому, это связано с нехваткой свободного места в корпусе в данном месте, отмечают специалисты. Отметит, что камеры с цифровым зумом на 64 Мп уже довольно долго используются в бюджетных смартфонах китайского производства.Инсайдеры поделились и другими дополнительными подробностями. Так, ультраширокоугольный объектив получил увеличенную диафрагму до F/1,6. Появится ночной режим съемки, а вот функция Smart HDR будет немного переработан. Ёмкость батареи будущего флагмана может увеличиться до 4,4 тысяч мАч.