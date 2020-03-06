iPhone 12 Pro не получит перископную камеру из-за конфликта с системой Face ID
Китайские инсайдеры со ссылкой на авторитетного журналиста XDA Developers Макса Вайнбаха распространили информацию о нововведениях в основной камере будущего флагмана iPhone 12. Как оказалось, девайс не будет оснащен перископной камерой, набирающей огромную популярность в сегменте топовых смартфонов.
Камера будет полагаться на цифровой зум, поскольку у перископной камеры возникает конфликт с фронтальной из-за системы распознавания лиц Face ID. По-видимому, это связано с нехваткой свободного места в корпусе в данном месте, отмечают специалисты. Отметит, что камеры с цифровым зумом на 64 Мп уже довольно долго используются в бюджетных смартфонах китайского производства.
Инсайдеры поделились и другими дополнительными подробностями. Так, ультраширокоугольный объектив получил увеличенную диафрагму до F/1,6. Появится ночной режим съемки, а вот функция Smart HDR будет немного переработан. Ёмкость батареи будущего флагмана может увеличиться до 4,4 тысяч мАч.
Камера будет полагаться на цифровой зум, поскольку у перископной камеры возникает конфликт с фронтальной из-за системы распознавания лиц Face ID. По-видимому, это связано с нехваткой свободного места в корпусе в данном месте, отмечают специалисты. Отметит, что камеры с цифровым зумом на 64 Мп уже довольно долго используются в бюджетных смартфонах китайского производства.
Инсайдеры поделились и другими дополнительными подробностями. Так, ультраширокоугольный объектив получил увеличенную диафрагму до F/1,6. Появится ночной режим съемки, а вот функция Smart HDR будет немного переработан. Ёмкость батареи будущего флагмана может увеличиться до 4,4 тысяч мАч.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:06