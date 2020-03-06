Эксперт рассказала об альтернативном способе подарить духи на 8 марта





Президент российской Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова в преддверии 8 марта дала советы для тех, кто планирует преподнести в качестве презента духи. Так как подобрать аромат, который на 100% подойдет другому человеку крайне трудно, эксперт рекомендует подойти к решению вопроса подбора запаха более креативно.Для этого, по словам Чернышевой, можно воспользоваться такой услугой, как парфюмерный мастер-класс. Сертификат на посещение данного мероприятия даст возможность не только больше узнать о процессе создания духов, но и с пользой провести время, создавая свой собственный, уникальный аромат.Эксперт отмечает, что такого рода подарок подойдет также для тех, кто никак не может подобрать себе парфюм в масс-маркете. Дело в том, что маркетологи при закупке ориентируются, преимущество, на выбор цветочно-фруктовых ароматов, что в итоге приводит к некоторой однотипности товара. Поэтому любителям моноароматов, а также древесных, пряных или мускусных нот определенно лучше дать возможность создать духи самостоятельно, нежели рисковать, покупая что-то в обычном магазине.