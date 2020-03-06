Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины Диденко

Не так давно трагедия, произошедшая 28 февраля на праздновании 29-летия Екатерины Диденко, распространилась не только на просторах социальных сетей, но и в мировых СМИ. Как известно, во время веселья погибло три человека, в частности муж именинницы, из-за отравления парами сухого льда. После инцидента блог девушки стал в несколько раз популярнее, что заставило экспертов PR усомниться в правдивости случившегося.По словам Антона Вуймы,. Он отметил, что никто даже не знает, где находятся могилы погибших, а узнатьКроме того, агент убежден,. Как известно, блогер регулярно выступает на различных теле-шоу и ведет прямые видео-трансляции в Instagram. По словам Антона Вуймы,