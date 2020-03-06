АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины Диденко

Директор PR-агентства «Духовное наследие» Антон Вуйма усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины Диденко. По его словам, «история выглядит крайне подозрительно и складывается впечатление, будто блогер пытается стать популярнее за счет смерти близких».
Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины Диденко

Не так давно трагедия, произошедшая 28 февраля на праздновании 29-летия Екатерины Диденко, распространилась не только на просторах социальных сетей, но и в мировых СМИ. Как известно, во время веселья погибло три человека, в частности муж именинницы, из-за отравления парами сухого льда. После инцидента блог девушки стал в несколько раз популярнее, что заставило экспертов PR усомниться в правдивости случившегося.

По словам Антона Вуймы, «при таком резонансе на похороны жертв приезжают СМИ, а в данном случае не было никого: ни прессы, ни одного журналиста». Он отметил, что никто даже не знает, где находятся могилы погибших, а узнать «что-либо о муже блогера невозможно, так как он нигде не появляется».

Кроме того, агент убежден, «что Екатерина Диденко вряд ли стала бы «пиариться» на смерти мужа, если бы он действительно умер». Как известно, блогер регулярно выступает на различных теле-шоу и ведет прямые видео-трансляции в Instagram. По словам Антона Вуймы, «в общей сложности она уже заработала не менее пяти миллионов рублей».

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова призналась, что общение с отцом доводило ее до нервного…
Ученые: Избыточный вес повышает риск развития рака предстательной…
Эксперт рассказала об альтернативном способе подарить духи на 8…
Автомобили Renault в России смогут обновляться автоматически с помощью системы…
Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины…
«Потому что Шена»: Дочь певицы Валерии сменила имя в…
Компания Jaguar готовит новую генерацию версии…
Иосиф Пригожин раскритиковал ношение звездами украшенных медицинских масок: "Пир во время…
Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих…
В Колумбии мать двоих детей умерла после лазерной…
«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет…
Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше…
В марте дилеры смогут ставить автомобили на…
Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех…
Начались реализации топовой версии Redmi K30 5G за 415…
«Валим домой»: После пьяной выходки Джигана Оксана Самойлова захотела вернуться в…
Симон Осиашвили раскрыл подробности расставания со Светланой Лазаревой: "Никогда не хотел…
В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна 20-го…
ASUS запустила акцию к Международному женскому дню для покупателей…
Подороже и подешевле: Мужчины часто покупают на 8 марта два…
Антон Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам в…
«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном…
"Заряженный" хэтчбек Toyota GR Yaris дебютировал на…
Екатерина Гордон подала заявление на бывшего супруга Сергея…
Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8…
Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него…
Любовь Успенская примерила смелый образ в белом…
В Сети показали готовящийся к выходу смартфон Oppo Find…
Просмотреть все новости