Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины Диденко
Директор PR-агентства «Духовное наследие» Антон Вуйма усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины Диденко. По его словам, «история выглядит крайне подозрительно и складывается впечатление, будто блогер пытается стать популярнее за счет смерти близких».
Не так давно трагедия, произошедшая 28 февраля на праздновании 29-летия Екатерины Диденко, распространилась не только на просторах социальных сетей, но и в мировых СМИ. Как известно, во время веселья погибло три человека, в частности муж именинницы, из-за отравления парами сухого льда. После инцидента блог девушки стал в несколько раз популярнее, что заставило экспертов PR усомниться в правдивости случившегося.
По словам Антона Вуймы, «при таком резонансе на похороны жертв приезжают СМИ, а в данном случае не было никого: ни прессы, ни одного журналиста». Он отметил, что никто даже не знает, где находятся могилы погибших, а узнать «что-либо о муже блогера невозможно, так как он нигде не появляется».
Кроме того, агент убежден, «что Екатерина Диденко вряд ли стала бы «пиариться» на смерти мужа, если бы он действительно умер». Как известно, блогер регулярно выступает на различных теле-шоу и ведет прямые видео-трансляции в Instagram. По словам Антона Вуймы, «в общей сложности она уже заработала не менее пяти миллионов рублей».
Не так давно трагедия, произошедшая 28 февраля на праздновании 29-летия Екатерины Диденко, распространилась не только на просторах социальных сетей, но и в мировых СМИ. Как известно, во время веселья погибло три человека, в частности муж именинницы, из-за отравления парами сухого льда. После инцидента блог девушки стал в несколько раз популярнее, что заставило экспертов PR усомниться в правдивости случившегося.
По словам Антона Вуймы, «при таком резонансе на похороны жертв приезжают СМИ, а в данном случае не было никого: ни прессы, ни одного журналиста». Он отметил, что никто даже не знает, где находятся могилы погибших, а узнать «что-либо о муже блогера невозможно, так как он нигде не появляется».
Кроме того, агент убежден, «что Екатерина Диденко вряд ли стала бы «пиариться» на смерти мужа, если бы он действительно умер». Как известно, блогер регулярно выступает на различных теле-шоу и ведет прямые видео-трансляции в Instagram. По словам Антона Вуймы, «в общей сложности она уже заработала не менее пяти миллионов рублей».
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:15