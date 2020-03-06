Автомобили Renault в России смогут обновляться автоматически с помощью системы FOTA





К примеру, с помощью первого обновления можно улучшить работу мультимедийной системы и функционирование Bluetooth-соединения. В новых версиях FOTA не нужно подключать телефон или модем к Easy Link, так как все данные о процессе отобразятся на дисплее мультимедийной системы. Загрузка программного обеспечения продолжится в фоновом режиме, а затем водителю предложить установить его. При подтверждении система самостоятельно завершит процесс, даже при отсутствии владельца.Поначалу в проекте будет участвовать лишь одно транспортное средство - Renault Arkana. Система автоматически выбрала 1,5 тысячи владельцев купе-кроссовера, которые смогут установить новые программы посредством FOTA. Вскоре технология распространится на всех нынешних и будущих клиентов Renault Arkana. Возможно, в будущем подобная технология появится и на других моделях Renault в России.