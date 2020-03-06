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Автомобили Renault в России смогут обновляться автоматически с помощью системы FOTA

Представители российского офиса автоконцерна Renault заявили о создании инновационной технологии, позволяющей автоматически обновить ПО машины – процесс будет таким же быстрым и удобным, как на смартфонах. Благодаря функции FOTA клиенты смогут сами дистанционно загружать необходимые программы для Easy Link.

К примеру, с помощью первого обновления можно улучшить работу мультимедийной системы и функционирование Bluetooth-соединения. В новых версиях FOTA не нужно подключать телефон или модем к Easy Link, так как все данные о процессе отобразятся на дисплее мультимедийной системы. Загрузка программного обеспечения продолжится в фоновом режиме, а затем водителю предложить установить его. При подтверждении система самостоятельно завершит процесс, даже при отсутствии владельца.

Поначалу в проекте будет участвовать лишь одно транспортное средство - Renault Arkana. Система автоматически выбрала 1,5 тысячи владельцев купе-кроссовера, которые смогут установить новые программы посредством FOTA. Вскоре технология распространится на всех нынешних и будущих клиентов Renault Arkana. Возможно, в будущем подобная технология появится и на других моделях Renault в России.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:23

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