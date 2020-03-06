Компания Jaguar готовит новую генерацию версии XJ
Компания собирается выпустить новую генерацию XJ. Данную версию Jaguar укомплектуют полностью электрическим двигателем.
Фотошпионы запечатлели машину в ходе заездов в зимних условиях. Презентация Jaguar XJ состоится в конце этого или в начале 2021 года. Согласно неофициальным сведениям, разработчики установят в транспортное средство 4 электромотора, выдающих по 200 лошадиных сил каждый. Также в комплектации модели новой генерации идет набор аккумуляторов, а приблизительный запас хода усовершенствованного седана составит 470 км.
В плане скоростных параметров преемник вышеназванной версии составит конкуренцию и Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S. За основу авто инженеры компании взяли платформу MLA. Судя по фото, XJ будет больше в размерах по сравнению с предшественником. Производство нынешнего поколения машины уже прекратилось.
Фотошпионы запечатлели машину в ходе заездов в зимних условиях. Презентация Jaguar XJ состоится в конце этого или в начале 2021 года. Согласно неофициальным сведениям, разработчики установят в транспортное средство 4 электромотора, выдающих по 200 лошадиных сил каждый. Также в комплектации модели новой генерации идет набор аккумуляторов, а приблизительный запас хода усовершенствованного седана составит 470 км.
В плане скоростных параметров преемник вышеназванной версии составит конкуренцию и Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S. За основу авто инженеры компании взяли платформу MLA. Судя по фото, XJ будет больше в размерах по сравнению с предшественником. Производство нынешнего поколения машины уже прекратилось.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:01