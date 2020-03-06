В Колумбии мать двоих детей умерла после лазерной липосакции





29-летняя жительница Колумбии Луз Дари Сильва после рождения двоих детей была не довольна своей фигурой и решила прибегнуть к помощи хирургов с целью сбросить лишние килограммы. Молодая мать остановила свой выбор на процедуре лазерной липосакции и обратилась в клинику города Барранкабермеха.За удаление жировых отложений со спины, живота и бедер колумбийка заплатила около 4 миллионов песо (78 тысяч рублей), и по началу казалось, что потраченные деньги того стоили. Однако спустя всего сутки после проведенного хирургического вмешательства Луз Дари Сильва почувствовала себя плохо: у пациентки значительно снизилось давление и началась диарея. Позже, как сообщила сестра погибшей, видоизменилась и кожа молодой матери – она практически почернела.Через три дня после лазерной липосакции 29-летняя Сильва умерла. По предварительным данным, причиной летального исхода стало попадание в организм бактерий. В связи с произошедшим сейчас в клинике проводится расследование.