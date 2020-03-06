АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех накоплений

У звезды «Дом-2» Насти Балинской не осталось средств для существования. Девушка рассказала, что мошенники сняли с ее счетов абсолютно все накопления.
Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех накоплений

Экс-участница проекта «Дом-2» Настя Балинская стала жертвой мошенников. О случившемся блондинка сообщила в личном блоге. Девушка попросила некоторое время своих поклонников не беспокоить ее.

К слову, в последние дни на Настю Балинских обрушилась череда неприятностей. Всего несколько дней назад звезда телестройки рассказала о своем очередном разрыве с Лешей Кудряшовым. Теперь же красотка переживает за то, что осталась без своих сбережений.

По словам, Насти отношения с Лешей у них не складываются, возможно, молодому человеку просто стоит поискать другую даму для себя. Тем не менее, бывшая участница проекта «Дом-2» Настя Балинская отмечает, что Леша Кудряшов такую девушку, как она, может и не встретить.

Напомним, ранее Настя Балинская и Леша Кудряшов хвастались тем, что сняли уютную квартиру и теперь будут вместе ее обустраивать, но их совместное счастье, несмотря на заявки молодого человека о том, что он не отпустит ее никуда не увенчались успехом.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова призналась, что общение с отцом доводило ее до нервного…
Ученые: Избыточный вес повышает риск развития рака предстательной…
Эксперт рассказала об альтернативном способе подарить духи на 8…
Автомобили Renault в России смогут обновляться автоматически с помощью системы…
Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины…
«Потому что Шена»: Дочь певицы Валерии сменила имя в…
Компания Jaguar готовит новую генерацию версии…
Иосиф Пригожин раскритиковал ношение звездами украшенных медицинских масок: "Пир во время…
Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих…
В Колумбии мать двоих детей умерла после лазерной…
«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет…
Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше…
В марте дилеры смогут ставить автомобили на…
Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех…
Начались реализации топовой версии Redmi K30 5G за 415…
«Валим домой»: После пьяной выходки Джигана Оксана Самойлова захотела вернуться в…
Симон Осиашвили раскрыл подробности расставания со Светланой Лазаревой: "Никогда не хотел…
В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна 20-го…
ASUS запустила акцию к Международному женскому дню для покупателей…
Подороже и подешевле: Мужчины часто покупают на 8 марта два…
Антон Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам в…
«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном…
"Заряженный" хэтчбек Toyota GR Yaris дебютировал на…
Екатерина Гордон подала заявление на бывшего супруга Сергея…
Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8…
Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него…
Любовь Успенская примерила смелый образ в белом…
В Сети показали готовящийся к выходу смартфон Oppo Find…
Просмотреть все новости