Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех накоплений





Экс-участница проекта «Дом-2» Настя Балинская стала жертвой мошенников. О случившемся блондинка сообщила в личном блоге. Девушка попросила некоторое время своих поклонников не беспокоить ее.К слову, в последние дни на Настю Балинских обрушилась череда неприятностей. Всего несколько дней назад звезда телестройки рассказала о своем очередном разрыве с Лешей Кудряшовым. Теперь же красотка переживает за то, что осталась без своих сбережений.По словам, Насти отношения с Лешей у них не складываются, возможно, молодому человеку просто стоит поискать другую даму для себя. Тем не менее, бывшая участница проекта «Дом-2» Настя Балинская отмечает, что Леша Кудряшов такую девушку, как она, может и не встретить.Напомним, ранее Настя Балинская и Леша Кудряшов хвастались тем, что сняли уютную квартиру и теперь будут вместе ее обустраивать, но их совместное счастье, несмотря на заявки молодого человека о том, что он не отпустит ее никуда не увенчались успехом.