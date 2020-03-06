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Иосиф Пригожин раскритиковал ношение звездами украшенных медицинских масок: "Пир во время чумы"

Иосиф Пригожин раскритиковал идею введения в моду украшенных медицинских масок. Продюсер считает это решение “пиром во время чумы”.

Первой в украшенной белыми цветами медицинской маске на модном показе в Париже появилась Яна Рудковская, а позже на препати фестиваля “Жара” в подобных аксессуарах выступили солистки группы “Фабрика”. В этот вечер они не снимали маски в пайетках, выразив надежду на то, что в мире появится тренд на этот модный аксессуар. Иосиф Пригожин категорически не разделяет эту идею, отметив, что такая мода напоминает о необходимости защищаться от вируса, но в то же время создается впечатление, будто люди глумятся над ситуацией в мире. Артист сравнил происходящее с “пиром во время чумы”, с чем соглашаются многие блогеры.

Пригожин задается вопросом, способна ли маска защитить от коронавируса. Также он передал слова своего доктора, который настоятельно рекомендует пользоваться этим средством уже заболевшим людям, чтобы не распространять недуг.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:55

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