«Потому что Шена»: Дочь певицы Валерии сменила имя в паспорте
Дочь певицы Валерии, ранее известна как Анна Шульгина сменила имя в паспорте. 26-летняя поп-исполнительница опубликовала фотографию документа в личном блоге Instagram с подписью: «Почему «SHENA?»? Потому что Шена!».
Начинающий автор-исполнитель в 2009 году поступила в театральный институт имени Б. Щукина и через четыре года получила дипломы «Драматическая актриса театра и кино» и «Артист эстрады (художественное чтение)». Уже в 2014 году дочь Валерии подписала контракт с мужем своей матери Иосифом Пригожиным, после чего выпустила свой первый хит. На тот момент певица была известна, как Анна Шульгина, однако спустя три года она заявила о себе в новом образе под псевдонимом «SHENA?».
Недавней записью в личном блоге Instagram 26-летняя исполнительница рассказала, что теперь Шена – это ее имя, а не только псевдоним. Поклонники отреагировали очень положительно и оставили сотни комментариев под постом. Известная мама восходящей звезды тоже не осталась в стороне и написала свое «поздравление с новым Днем рождения» дочери на собственной странице в Сети.
По словам Валерии, в их семье выросла «мощная и яркая артистка», которая «выбрала очень сложный творческий путь». Кроме того, певица сообщила, что очень гордится Шеной и пожелала ей успехов не только в музыкальной карьере, но и в личной жизни, чтобы дочь «была по-женски счастлива и мир в душе был всегда».
Как известно, в конце февраля 2020 года Шена Шульгина впервые заявила в своем блоге, что ее настоящее имя - Анна, чем удивила большинство поклонников.
Начинающий автор-исполнитель в 2009 году поступила в театральный институт имени Б. Щукина и через четыре года получила дипломы «Драматическая актриса театра и кино» и «Артист эстрады (художественное чтение)». Уже в 2014 году дочь Валерии подписала контракт с мужем своей матери Иосифом Пригожиным, после чего выпустила свой первый хит. На тот момент певица была известна, как Анна Шульгина, однако спустя три года она заявила о себе в новом образе под псевдонимом «SHENA?».
Недавней записью в личном блоге Instagram 26-летняя исполнительница рассказала, что теперь Шена – это ее имя, а не только псевдоним. Поклонники отреагировали очень положительно и оставили сотни комментариев под постом. Известная мама восходящей звезды тоже не осталась в стороне и написала свое «поздравление с новым Днем рождения» дочери на собственной странице в Сети.
По словам Валерии, в их семье выросла «мощная и яркая артистка», которая «выбрала очень сложный творческий путь». Кроме того, певица сообщила, что очень гордится Шеной и пожелала ей успехов не только в музыкальной карьере, но и в личной жизни, чтобы дочь «была по-женски счастлива и мир в душе был всегда».
Как известно, в конце февраля 2020 года Шена Шульгина впервые заявила в своем блоге, что ее настоящее имя - Анна, чем удивила большинство поклонников.