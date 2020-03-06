АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет спустя

Весьма популярное ранее российское шоу “Даёшь молодежь!” выходило на экраны с 2009 по 2013 год. СМИ разузнали, как живут и чем занимаются актёры скетчкома спустя 11 лет с момента его премьеры.
«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет спустя

Андрей Бурковский исполнил в шоу множество ролей, в том числе эпатажного метросексуала Данила Фокса. В реальности на момент выхода проекта актёр уже был женат. В 2011 году у пары родился сын Максим, а 2013-м они стали родителями дочери Алисы. Знаменитость называют примерным семьянином, а он и его супруга считают, что в отношениях важен юмор. Другим ярким участником “Даёшь молодежь!” был Михаил Башкатов. В частности, он сыграл Германа, и именно ему принадлежит фраза «О майгадбл!», полюбившаяся многим зрителям. На экранах артист появился благодаря КВН и с тех пор часто участвует в различных съёмках. Актёр также семейный человек, с женой Екатериной он воспитывает троих сыновей – Тимофея, Фёдора и Степана.

Аслану Бижоеву удалось воплотить борца Тамика, оборотня Руслана и многих других персонажей. После скетчкома он стал популярнее, благодаря чему карьера пошла вверх. В одном из интервью знаменитость признался, что является отцом дочери по имени Диана, но с её мамой отношения у него не сложились. Звезде популярного юмористического шоу приписывали роман с солисткой группы "Ранетки" Анной Рудневой, но, как выяснилось, это был пиар. Известно, что несколько лет назад актёр собирался жениться на девушке не из мира шоу-бизнеса.

Евгения Крегжде тоже исполнила в проекте не одного яркого персонажа, к примеру, гопницу Шакиру. Актриса воспитывает дочь и сына, совмещая материнство с работой. Большую известность она приобрела благодаря фильму "Географ глобус пропил". Её коллега по шоу, Мария Зыкова на данный момент практически не появляется на экранах из-за требовательности к сценариям. Артистка, ставшая в 2010 году мамой дочки Мирры, рассматривает все возможности играть роли, тем не менее, выражает желание оставаться собой.

Анжелика Каширина с раннего возраста грезила о том, чтобы стать актрисой и после “Даёшь молодежь!” продолжила сниматься в успешных картинах. О своей личной жизни актриса предпочитает с прессой не говорить. Егор Сальников почти не занимается кинокарьерой. Известно, что он создал семью с девушкой, не имеющей отношение к миру шоу-бизнеса.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова призналась, что общение с отцом доводило ее до нервного…
Ученые: Избыточный вес повышает риск развития рака предстательной…
Эксперт рассказала об альтернативном способе подарить духи на 8…
Автомобили Renault в России смогут обновляться автоматически с помощью системы…
Директор PR-агентства усомнился в правдивости трагедии, случившейся в день рождения Екатерины…
«Потому что Шена»: Дочь певицы Валерии сменила имя в…
Компания Jaguar готовит новую генерацию версии…
Иосиф Пригожин раскритиковал ношение звездами украшенных медицинских масок: "Пир во время…
Давид Манукян признался, что видит ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову матерью своих…
В Колумбии мать двоих детей умерла после лазерной…
«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет…
Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше…
В марте дилеры смогут ставить автомобили на…
Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех…
Начались реализации топовой версии Redmi K30 5G за 415…
«Валим домой»: После пьяной выходки Джигана Оксана Самойлова захотела вернуться в…
Симон Осиашвили раскрыл подробности расставания со Светланой Лазаревой: "Никогда не хотел…
В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна 20-го…
ASUS запустила акцию к Международному женскому дню для покупателей…
Подороже и подешевле: Мужчины часто покупают на 8 марта два…
Антон Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам в…
«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном…
"Заряженный" хэтчбек Toyota GR Yaris дебютировал на…
Екатерина Гордон подала заявление на бывшего супруга Сергея…
Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8…
Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него…
Любовь Успенская примерила смелый образ в белом…
В Сети показали готовящийся к выходу смартфон Oppo Find…
Просмотреть все новости