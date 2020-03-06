«О майгадбл!»: Стало известно, как живут и чем занимаются актёры шоу “Даёшь молодежь!” 11 лет спустя

Андрей Бурковский исполнил в шоу множество ролей, в том числе эпатажного метросексуала Данила Фокса. В реальности на момент выхода проекта актёр уже был женат. В 2011 году у пары родился сын Максим, а 2013-м они стали родителями дочери Алисы. Знаменитость называют примерным семьянином, а он и его супруга считают, что в отношениях важен юмор. Другим ярким участником “Даёшь молодежь!” был Михаил Башкатов. В частности, он сыграл Германа, и именно ему принадлежит фраза «О майгадбл!», полюбившаяся многим зрителям. На экранах артист появился благодаря КВН и с тех пор часто участвует в различных съёмках. Актёр также семейный человек, с женой Екатериной он воспитывает троих сыновей – Тимофея, Фёдора и Степана.Аслану Бижоеву удалось воплотить борца Тамика, оборотня Руслана и многих других персонажей. После скетчкома он стал популярнее, благодаря чему карьера пошла вверх. В одном из интервью знаменитость признался, что является отцом дочери по имени Диана, но с её мамой отношения у него не сложились. Звезде популярного юмористического шоу приписывали роман с солисткой группы "Ранетки" Анной Рудневой, но, как выяснилось, это был пиар. Известно, что несколько лет назад актёр собирался жениться на девушке не из мира шоу-бизнеса.Евгения Крегжде тоже исполнила в проекте не одного яркого персонажа, к примеру, гопницу Шакиру. Актриса воспитывает дочь и сына, совмещая материнство с работой. Большую известность она приобрела благодаря фильму "Географ глобус пропил". Её коллега по шоу, Мария Зыкова на данный момент практически не появляется на экранах из-за требовательности к сценариям. Артистка, ставшая в 2010 году мамой дочки Мирры, рассматривает все возможности играть роли, тем не менее, выражает желание оставаться собой.Анжелика Каширина с раннего возраста грезила о том, чтобы стать актрисой и после “Даёшь молодежь!” продолжила сниматься в успешных картинах. О своей личной жизни актриса предпочитает с прессой не говорить. Егор Сальников почти не занимается кинокарьерой. Известно, что он создал семью с девушкой, не имеющей отношение к миру шоу-бизнеса.