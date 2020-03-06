Симон Осиашвили раскрыл подробности расставания со Светланой Лазаревой: "Никогда не хотел детей"





Осиашвили и Лазарева познакомились во время работы в ансамбле “Синяя птица”. Там он написал песню “Здравствуй, как ты живешь”, а исполнила ее его будущая супруга. Они сблизились на репетициях и прожили вместе около 6 лет. Поэт признался, что он очень эмоциональный человек, поэтому ему сразу понравилась Лазарева, но сейчас он уверен, что эти отношения были лишними. При этом жена артиста вызвала симпатию у его родителей. Чтобы закрепиться в столице они решились на фиктивные браки, а вскоре Лазарева стала инициатором расставания, считая, что их семья находится в слишком вялом состоянии.Осиашвили не уверен, было ли причиной расставания то, что он не хотел детей. Сейчас ему трудно ответить на вопрос, почему он до сих пор не имеет детей, но он предполагает, что просто является таким человеком.