В марте дилеры смогут ставить автомобили на учет





Как отметил глава РОАД Олег Моисеев, первыми регистрацию начнут большие сервисные центры – «АВИЛОН» и «РОЛЬФ», а уже к лету такая возможность появится и у других дилеров. Большое количество крупных представительств направили своих работников для обучения, однако таких сервисов сегодня существует мало, в связи с чем возникают некоторые проблемы. Чтобы поставить новую машину на учет, понадобится не более 500 рублей, а таблица госзнака обойдется посредникам в 2000 рублей для легкового автомобиля и 1,5 тысячи для мототранспорта.Нововведение должно было начать действовать еще в начале года, но часто откладывалось по причине отсутствия разъяснений со стороны МВД. В то же время автомобилисты смогут поставить транспортное средство на учет в МРЭО, как это было раньше.