В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна 20-го этажа





Мать выпавшего из окна ребенка сообщила, что забрала сына из школы и проводила до парадного входа, попросив подняться в квартиру и переодеться для тренировки по дзюдо. Сама же женщина при этом осталась ждать мальчика на улице.Пока остается невыясненным, что стало причиной падения ребенка с 20-го этажа. Вызванная очевидцами скорая помощь не смогла ничем помочь: во время попытки реанимации пострадавший скончался.По факту произошедшего проводится проверка. Работники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства, так или иначе имеющие отношение к смерти мальчика.