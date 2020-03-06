В Петербурге восьмилетний мальчик выпал из окна 20-го этажа
Представители правоохранительных органов Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти восьмилетнего ребенка. Мальчик выпал из окна 20-этажа одной из многоэтажек Приморского района.
Мать выпавшего из окна ребенка сообщила, что забрала сына из школы и проводила до парадного входа, попросив подняться в квартиру и переодеться для тренировки по дзюдо. Сама же женщина при этом осталась ждать мальчика на улице.
Пока остается невыясненным, что стало причиной падения ребенка с 20-го этажа. Вызванная очевидцами скорая помощь не смогла ничем помочь: во время попытки реанимации пострадавший скончался.
По факту произошедшего проводится проверка. Работники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства, так или иначе имеющие отношение к смерти мальчика.
Мать выпавшего из окна ребенка сообщила, что забрала сына из школы и проводила до парадного входа, попросив подняться в квартиру и переодеться для тренировки по дзюдо. Сама же женщина при этом осталась ждать мальчика на улице.
Пока остается невыясненным, что стало причиной падения ребенка с 20-го этажа. Вызванная очевидцами скорая помощь не смогла ничем помочь: во время попытки реанимации пострадавший скончался.
По факту произошедшего проводится проверка. Работники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства, так или иначе имеющие отношение к смерти мальчика.
Происшествия
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:12