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Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

Разработчики программы для тестирования производительности устройств An TuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего. Рейтинг был составлен на основе отзывов от самих юзеров со всего мира.
Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

Почетное первое место в ТОПе занял Huawei Mate 30 5G. Более 97% пользователей поставили максимальную оценку данной модели за ее технические параметры, благодаря чему смартфон не уступает свою лидерскую позицию уже третий месяц. Сразу за ним следует Samsung Galaxy Note 10+ 5G и мобильное устройство от компании Vivo – NEX 3 5G на обновленном процессоре Snapdragon 855 Plus от Qualcomm.

На четвертой позиции оказался популярный Xiaomi Mi 10 Pro на 256 Гб. Следующие места разделили смартфоны от корпорации Meizu: Meizu 16, Meizu 16+ и Meizu 16s Pro. Постоянные пользователи отметили мощность процессора от Qualcomm Snapdragon 855 и оптическую стабилизацию тройной камеры, а также алгоритм распознавания лиц фронтального объектива.

Закрыли рейтинг ТОП-10 от AnTuTu устройства OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10 и Vivo iQOO Pro 5G, которые немного уступили своим конкурентам по техническим параметрам.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:37

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