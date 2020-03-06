Разработчики AnTuTu составили ТОП-10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего





Почетное первое место в ТОПе занял Huawei Mate 30 5G. Более 97% пользователей поставили максимальную оценку данной модели за ее технические параметры, благодаря чему смартфон не уступает свою лидерскую позицию уже третий месяц. Сразу за ним следует Samsung Galaxy Note 10+ 5G и мобильное устройство от компании Vivo – NEX 3 5G на обновленном процессоре Snapdragon 855 Plus от Qualcomm.На четвертой позиции оказался популярный Xiaomi Mi 10 Pro на 256 Гб. Следующие места разделили смартфоны от корпорации Meizu: Meizu 16, Meizu 16+ и Meizu 16s Pro. Постоянные пользователи отметили мощность процессора от Qualcomm Snapdragon 855 и оптическую стабилизацию тройной камеры, а также алгоритм распознавания лиц фронтального объектива.Закрыли рейтинг ТОП-10 от AnTuTu устройства OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10 и Vivo iQOO Pro 5G, которые немного уступили своим конкурентам по техническим параметрам.