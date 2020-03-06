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Подороже и подешевле: Мужчины часто покупают на 8 марта два подарка

Эксперты лаборатории клиентского опыта Ozon выяснили, что российские мужчины считают нужным покупать на 8 марта два подарка. Один подороже, а второй – подешевле, до 700 рублей.

Сотрудники Ozon провели анализ 5,5 миллионов поисковых запросов, имевших место в преддверии 8 марта, а также 900 тысяч оформленных заказов, и обнаружили интересную тенденцию. Как оказалось, с прошлого года суммы, потраченные мужчинами на подарки прекрасному полу, возросла в 2,3 раза. Теперь средний денежный эквивалент презента составляет 3 000 рублей.

Кроме того, эксперты лаборатории клиентского опыта отметили, что мужчины считают нужным приобретать сразу два подарка: один подороже, а второй, скорее всего, для детей, коллег или родственниц – подешевле. С презентами же сильная половина человечества частично угадывает. Так, с конца прошлого месяца 160% выросли продажи садовых принадлежностей, электронные гаджеты продаются на 213% чаще, а духи и ювелирные украшения на 268% и 320% соответственно.

При этом статистика показала, что женщины предпочитают преподносить в качестве презента друг другу косметические средства. Однако в последнее время все большую популярность набирают и подарки, имеющие отношение к здоровому образу жизни, вроде одежды и аксессуаров для занятий спортом.

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Общество / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:01

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