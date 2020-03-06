Антон Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам в России





Недавно депутат Госдумы Валерий Гартунг поинтересовался, когда займутся вопросом индексаций пенсий. В частности, несколько лет назад Силуанов обещал вернуться к этому при наличии доходов. Глава Минфина отметил, что сейчас индексация пенсий проходит только у неработающих граждан, получающих выплаты. Однако при рассмотрении возможностей защитить от инфляции пособия работающих россиян будет учитываться уровень их дохода.Министр подтвердил, что доходы действительно растут, однако не уточнил, стоит ли рассчитывать на индексацию пенсий гражданам, которые устроены на работе официально.