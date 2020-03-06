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«Валим домой»: После пьяной выходки Джигана Оксана Самойлова захотела вернуться в Москву

Впечатление фанатов об идеальной семье Джигана испортилось после его пьяной выходки. При этом Оксана Самойлова заявила о своем желании вернуться в Москву.
«Валим домой»: После пьяной выходки Джигана Оксана Самойлова захотела вернуться в Москву

Совсем недавно супруга рэпера собиралась жить в США до декабря, но ее решение внезапно изменилось. По словам Оксаны Самойловой, ей нравятся Штаты, но в родной Москве все равно лучше. Кроме этого, брюнетка посетовала на высокие цены и отметила, что час занятий с репетитором обходится ей в 100 долларов. Поведение мужа, удивившего многих фолловеров пьяной выходкой, многодетная мать объяснять не стала. На днях он вышел в эфир с подписчиками в нетрезвом состоянии, матерился при дочерях и просил принести ему еще спиртного. Тем не менее, некоторые поклонники отнеслись к данной ситуации с пониманием и призвали недоброжелателей оставить Джигана в покое.

По мнению одного из юзеров, исполнитель просто рад рождению сына и таким образом празднует значимое событие в его жизни. Наследник появился в семье знаменитостей 18 февраля. В интернете ходят слухи, что пара прибегла к процедуре ЭКО, чтобы выбрать желаемый пол малыша, однако Самойлова заявила, что 4-я беременность была для нее неожиданной.

После родов модель очень быстро вернула себе форму, чему сама удивилась. Теперь она не стесняется демонстрировать стройную фигуру подписчикам, публикуя в Instagram снимки в купальниках.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:20

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