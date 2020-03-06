Суд закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк





На сегодняшний день информации о состоянии и местонахождении знаменитости не предоставлено. Помимо этого, неизвестно, контактировали ли с приставами родственники Заворотнюк, которые точно знают, где она находится. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появлялась на публике несколько месяцев, а её последний пост в Instagram датируется еще летом 2019 года.С тех пор её аккаунт в социальных сетях ведут родственники, также они опровергают все неправдивые сведения, касаемо здоровья актрисы. Впрочем, в последнее время о Заворотнюк нет вообще никакой информации или слухов.