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Суд закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк

Как известно, в свое время против актрисы Анастасии Заворотнюк было открыто дело из-за её долгов. Недавно появилась информация, что суд принял решение о закрытии дела, так как приставы не могут найти актрису.
Суд закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк

На сегодняшний день информации о состоянии и местонахождении знаменитости не предоставлено. Помимо этого, неизвестно, контактировали ли с приставами родственники Заворотнюк, которые точно знают, где она находится. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появлялась на публике несколько месяцев, а её последний пост в Instagram датируется еще летом 2019 года.

С тех пор её аккаунт в социальных сетях ведут родственники, также они опровергают все неправдивые сведения, касаемо здоровья актрисы. Впрочем, в последнее время о Заворотнюк нет вообще никакой информации или слухов.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:17

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