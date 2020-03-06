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«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном образе

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова представила нежные снимки со своей фотосессии. Более того, ведущая «Дома-2» предложила выбрать фолловерам лучшую фотографию.
«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном образе

С помощью новых фотографий у Ольги Бузовой получилось в буквальном смысле очаровать своих фанатов. Так, на одном из кадров певица запечатлена с букетом в руках, все выглядит достаточно романтично. А на другом фото звезда одета в оранжевый брючный костюм.

Видимо, ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова поставила своим подписчикам непростую задачу, потому что они так и не смогли выбрать лучший снимок. Однако комплиментов под постом они оставили не менее сотни. В основном поклонники писали о том, что Ольга Бузова - нереально красивая женщина, и отмечали, что в каждом из образов она смотрится очень шикарно. Известно, что снимки для популярной певицы Ольги Бузовой сделал фотограф Филипп Гончаров.

Стоит отметить, сейчас Ольга Бузова находится в отношениях с Давидом Манукяном, который также поставил лайк под этой публикацией. Ко всему, влюбленные часто выкладывают в Сети совместные снимки и видео, которые вызывают не менее бурные обсуждения у пользователей социальных сетей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:50

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