«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном образе





С помощью новых фотографий у Ольги Бузовой получилось в буквальном смысле очаровать своих фанатов. Так, на одном из кадров певица запечатлена с букетом в руках, все выглядит достаточно романтично. А на другом фото звезда одета в оранжевый брючный костюм.Видимо, ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова поставила своим подписчикам непростую задачу, потому что они так и не смогли выбрать лучший снимок. Однако комплиментов под постом они оставили не менее сотни. В основном поклонники писали о том, что Ольга Бузова - нереально красивая женщина, и отмечали, что в каждом из образов она смотрится очень шикарно. Известно, что снимки для популярной певицы Ольги Бузовой сделал фотограф Филипп Гончаров.Стоит отметить, сейчас Ольга Бузова находится в отношениях с Давидом Манукяном, который также поставил лайк под этой публикацией. Ко всему, влюбленные часто выкладывают в Сети совместные снимки и видео, которые вызывают не менее бурные обсуждения у пользователей социальных сетей.