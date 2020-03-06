Министерство обороны РФ обнародовало видео боевой стрельбы в Ставропольском крае





Во время учений в Северо-Кавказком федеральном округе испытатели отрабатывали боевую стрельбу с бронированного военного самолета Су-25 по условному противнику, имитирующему колонну. Особое внимание уделялось зенитному ракетному комплексу для ведения огня. Также пилоты должны были продемонстрировать мастерство аэронавигации и нанесения точных ударов по заданным координатам.Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что стрельба велась исключительно по условным мишеням и наблюдательным пунктам противника. По словам сотрудников Министерства обороны, самолеты Су-25 в очередной раз успешно прошли испытание и будут дальше эксплуатироваться в военно-воздушных силах РФ.Видео, опубликованное на официальном канале Минобороны 5 марта 2020 года, всего за 12 часов набрало почти 10 тысяч просмотров и собрало немало комментариев среди пользователей Сети.