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В Сети показали готовящийся к выходу смартфон Oppo Find X2

В Сети появились снимки готовящегося к выходу смартфона Oppo Find X2. Новинка имеет массу преимуществ среди конкурентов, например, разрешение экрана 3K и частоту обновления кадров 120 Гц.

Oppo Find X2 должен был быть представлен в рамках MWC в Барселоне, но производитель принял решение организовать онлайн-презентацию 6 марта. Главной особенностью гаджета стало наличие дисплея с частотой обновления 120 Гц. По мнению экспертов, наличие данной характеристики стало отличительной чертой для флагмана 2020 года. Новинка имеет увеличенный дисплей с разрешением 3K, а также получит 60-кратный зум основной камеры. Для “фронталки” определили вырез в верхней части дисплея. Обычная версия гаджета получит разрешения модулей 48, 12 и 13 Мп, а продвинутая – 48, 48 и 13 Мп.

Аппарат Oppo Find X2 поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт и функцию беспроводной зарядки на 30 Вт. Обычная и Pro-версия модели будут иметь Snapdragon 865 с ОЗУ до 12 Гб и накопитель до 256 Гб.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:18

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