Начались реализации топовой версии Redmi K30 5G за 415 долларов





Что касается технических характеристик, то самая мощная вариация Redmi K30 5G оснащена 8 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти. Стоимость смартфона – около 415 долларов. Эксперты считают цену девайса вполне приемлемой, хотя напоминают: если доплатить около 70-75 долларов, то можно стать владельцем Black Shark 3 в модификации с 8 Гб оперативной и 128 Гб ПЗУ.Аппарат оснащен менее мощной камерой, однако Black Shark 3 считают полноценным флагманом на SoC Snapdragon 865, также у него присутствует встроенный модем 5G, подытожили специалисты.