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Начались реализации топовой версии Redmi K30 5G за 415 долларов

Как известно, дебют смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 5G на китайском рынке состоялся еще в конце 2019 года. За этот период на рынке появились 3 модификации модели, а совсем недавно у покупателей появилась возможность для приобретения самой дорогой версии стоимостью 415 долларов.

Что касается технических характеристик, то самая мощная вариация Redmi K30 5G оснащена 8 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти. Стоимость смартфона – около 415 долларов. Эксперты считают цену девайса вполне приемлемой, хотя напоминают: если доплатить около 70-75 долларов, то можно стать владельцем Black Shark 3 в модификации с 8 Гб оперативной и 128 Гб ПЗУ.

Аппарат оснащен менее мощной камерой, однако Black Shark 3 считают полноценным флагманом на SoC Snapdragon 865, также у него присутствует встроенный модем 5G, подытожили специалисты.

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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:26

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