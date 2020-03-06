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Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8 марта

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить особое внимание при выборе цветов к празднику. Если следовать их советам, то букет к 8 марта будет радовать глаз значительно дольше.
Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8 марта

В первую очередь эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от приобретения готовых букетов и выбрать цветы самостоятельно, или же попросить продавца сделать композицию на месте. Таким образом можно будет избежать риска того, что в охапке окажутся поврежденные или давно срезанные растения.

Кроме того, приоритет при выборе цветов стоит отдавать не раскрывшимся или наполовину распустившимся бутонам. При этом они должны быть упругими, гладкими и иметь правильную форму, не обладать желтым оттенком. Это сделает букет более «долгоиграющим», и подарок на 8 марта будет радовать глаз значительно дольше.

Еще одним немаловажным фактором при выборе качественных цветов является оценка состояния стеблей растений. В идеале они должны быть тугими, эластичными, упругими, без каких-либо пятен и деформаций, а срез – свежим и светлым, с отсутствием неприятного запаха.

Особое внимание также стоит обратить и на хранение уже купленного праздничного букета, учесть, что резкие температурные перепады сказываются на цветах не лучшим образом, поэтому принеся их с мороза в помещение, стоит дать растениям «привыкнуть» к новому тепловому режиму. Для этого можно некоторое время подержать их в прохладном месте, а после сделать новый срез и поставить в воду.

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Общество / Важно / Выбор редакции
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:40

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