Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8 марта





В первую очередь эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от приобретения готовых букетов и выбрать цветы самостоятельно, или же попросить продавца сделать композицию на месте. Таким образом можно будет избежать риска того, что в охапке окажутся поврежденные или давно срезанные растения.Кроме того, приоритет при выборе цветов стоит отдавать не раскрывшимся или наполовину распустившимся бутонам. При этом они должны быть упругими, гладкими и иметь правильную форму, не обладать желтым оттенком. Это сделает букет более «долгоиграющим», и подарок на 8 марта будет радовать глаз значительно дольше.Еще одним немаловажным фактором при выборе качественных цветов является оценка состояния стеблей растений. В идеале они должны быть тугими, эластичными, упругими, без каких-либо пятен и деформаций, а срез – свежим и светлым, с отсутствием неприятного запаха.Особое внимание также стоит обратить и на хранение уже купленного праздничного букета, учесть, что резкие температурные перепады сказываются на цветах не лучшим образом, поэтому принеся их с мороза в помещение, стоит дать растениям «привыкнуть» к новому тепловому режиму. Для этого можно некоторое время подержать их в прохладном месте, а после сделать новый срез и поставить в воду.