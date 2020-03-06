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Екатерина Гордон подала заявление на бывшего супруга Сергея Жорина

Известная телеведущая Екатерина Гордон обратилась к правоохранителям из-за недавних высказываний бывшего мужа Сергея Жорина в ее адрес. Она потребовала привлечь мужчину к ответственности по одной из частей статьи 137 УК РФ.
Екатерина Гордон подала заявление на бывшего супруга Сергея Жорина

Ведущая считает, что экс-супруг незаконно распространил сведения о её частной жизни. Жорин не так давно сделал несколько громких заявлений, которые вскоре растиражировали российские СМИ. Например, он заявил, что не один раз видел бывшую возлюбленную в «неподобающем состоянии». Помимо этого, Гордон напомнила: согласно решению суда, бывший муж должен выплачивать алименты, но все ещё отказывается от этого.

После пересчета алиментов за последние годы ежемесячные выплаты должны составлять чуть более 70 000 рублей. В заключении ведущая обратилась к исполнительнице Валерии, которая хочет создать политическую партию для отстаивания женских прав. По словам Гордон, муж певицы Иосиф Пригожин организовал ее «травлю». Поэтому телеведущая хотела бы, чтобы исполнительница отреагировала на сложившуюся ситуацию.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:44

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