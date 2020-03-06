Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него кристаллы

Супруг Пугачевой разместил на странице сюжет, где рассказал про общение наследницы с домовым. По словам шоумена, он оставляет для 6-летней Лизы Галкиной волшебные кристаллы, расположенные на территории всего дома. Также они пишут друг другу письма, а дети угощают своего «знакомого» мармеладом. Иногда домовой приносит ребятам марки. Как сказал телеведущий, это нравится близнецам, так как кристаллов осталось не так много. В комментариях фолловеры остались в восторге от этой истории и похвалили звездных родителей за время, которое они уделяют своим детям и увлекательные развлечения. Фанаты отметили красоту и обаятельность Лизы Галкиной.Примадонна и ее муж не только весело проводят с малышами время, но и занимаются их развитием. Наследники артистов уже умеют писать, читать, считать и говорить на иностранных языках. Они увлекаются спортом и не раз демонстрировали свои достижения в плавании.