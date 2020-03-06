АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети назвали лучшие бесплатные игры для iPhone 2020…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него кристаллы

Лиза Галкина не перестает умилять поклонников, о чем свидетельствуют публикации в Instagram. На этот раз аудитория узнала, что девочка пишет письма домовому и получает от него кристаллы.
Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него кристаллы

Супруг Пугачевой разместил на странице сюжет, где рассказал про общение наследницы с домовым. По словам шоумена, он оставляет для 6-летней Лизы Галкиной волшебные кристаллы, расположенные на территории всего дома. Также они пишут друг другу письма, а дети угощают своего «знакомого» мармеладом. Иногда домовой приносит ребятам марки. Как сказал телеведущий, это нравится близнецам, так как кристаллов осталось не так много. В комментариях фолловеры остались в восторге от этой истории и похвалили звездных родителей за время, которое они уделяют своим детям и увлекательные развлечения. Фанаты отметили красоту и обаятельность Лизы Галкиной.

Примадонна и ее муж не только весело проводят с малышами время, но и занимаются их развитием. Наследники артистов уже умеют писать, читать, считать и говорить на иностранных языках. Они увлекаются спортом и не раз демонстрировали свои достижения в плавании.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Антон Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам в…
«Нереально красивая»: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном…
"Заряженный" хэтчбек Toyota GR Yaris дебютировал на…
Екатерина Гордон подала заявление на бывшего супруга Сергея…
Эксперты Роскачества дали советы по выбору лучшего букет к 8…
Лиза Галкина пишет письма домовому и получает от него…
Любовь Успенская примерила смелый образ в белом…
В Сети показали готовящийся к выходу смартфон Oppo Find…
Суд закрыл дело о долгах Анастасии…
Министерство обороны РФ обнародовало видео боевой стрельбы в Ставропольском…
Эксперты назвали достоинства и недостатки лидера продаж Renault…
Ученые развеяли мифы о факторах, влияющих на размер женской…
Филипп Киркоров потратил 19 млн рублей на балахон с камнями и…
Депутат Госдумы выступил с предложением увеличить больничные пособия из-за…
В Сети показали рендеры смартфона Motorola Edge+ с загнутым…
В Сети раскрыли интерьер нового Chevrolet…
Хоккеист Иван Телегин познакомил свою новую возлюбленную с мамой на…
Ребенок за рулем спортивного автомобиля шокировал водителей во…
Компания Mitsubishi анонсировала продажи премиальной версии Delica D:5…
Филипп Киркоров объяснил, почему в минувшем году группа Little Big не представила РФ на…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина высмеяла Алину Галимову за её реакцию на появление в студии Элвина…
На Камчатке женщина утопила своих детей из-за…
Участник«Дом-2» Иосиф Оганесян надеется вернуть авторитет у жены с помощью…
Apple может убрать челку iPhone с помощью выдвижной…
Медики назвали нетипичные симптомы…
Трамп предложит России и Китаю свою инициативу по контролю над…
Проктолог Елена Смирнова назвала отличительные симптомы колоректального рака и…
В ближайший год 38 банков в России могут лишиться…
Просмотреть все новости