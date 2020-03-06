ASUS запустила акцию к Международному женскому дню для покупателей ноутбуков
Представители компании ASUS в честь Международного женского дня решили провести акцию для покупателей ноутбуков. Начиная с 5 марта в течение недели можно приобрести такие модели, как ASUS ZenBook и VivoBook, получив в подарок фитнес-часы ASUS VivoWatch BP. Аксессуар обладает функцией измерения давления, мониторинга пульса и физической активности.
Что касается ноутбуков ZenBook, то речь идёт о стильных и компактных девайсах премиум-класса, обладающих хорошей производительностью и функциональностью. Кроме того, эксперты выделяют яркий молодёжный дизайн данных ноутбуков.
В подарок покупатели данных гаджетов получат VivoWatch BP – данные часы могут измерять артериальное давление, пульс и физическую активность. С помощью фирменной функции HealthAI, у пользователя появятся персональные советы по поддержанию своего здоровья. Акция должна завершиться 12 марта, сообщили в компании.
Что касается ноутбуков ZenBook, то речь идёт о стильных и компактных девайсах премиум-класса, обладающих хорошей производительностью и функциональностью. Кроме того, эксперты выделяют яркий молодёжный дизайн данных ноутбуков.
В подарок покупатели данных гаджетов получат VivoWatch BP – данные часы могут измерять артериальное давление, пульс и физическую активность. С помощью фирменной функции HealthAI, у пользователя появятся персональные советы по поддержанию своего здоровья. Акция должна завершиться 12 марта, сообщили в компании.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:08